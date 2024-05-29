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        Eski amatör futbolcu, halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirip öldü

        ADANA'da kalp rahatsızlığı nedeniyle 2 yıl önce amatör futbolu bırakan Mehmet Sultan Altun (20), arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 12:11 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:15
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        Eski amatör futbolcu, halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirip öldü
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        ADANA'da kalp rahatsızlığı nedeniyle 2 yıl önce amatör futbolu bırakan Mehmet Sultan Altun (20), arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

        Amatör ligdeki Denizli Mithatpaşa ve Akkapıspor kulüplerinde forma giyen Mehmet Sultan Altun, 2 yıl önce kalp sağlığında sorun olduğunu öğrenince doktorların tavsiyesi üzerine kariyerini noktaladı. Futbol tutkusundan vazgeçmeyen Altun, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde 26 Mayıs akşamı arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken fenalaştı. Düşüp yere yığılan Altun, arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Altun, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Altun'un cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Altun'un ailesi, cenazede gözyaşı döktü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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