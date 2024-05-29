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        Adana'da doktor adayları Gazze için yürüdü

        ADANA'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi öğrencileri İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla beyaz önlük ve pankartlarla hastane içinde sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 15:03 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:05
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        Adana'da doktor adayları Gazze için yürüdü
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        ADANA'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi öğrencileri İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla beyaz önlük ve pankartlarla hastane içinde sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi Adana Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Sapmaz, tıp fakültesi öğrencileri, doktorlar ve sağlık çalışanları Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki Sağlık Caddesi'nde bir araya geldi. Beyaz önlüklerini giyen doktor adayları 'Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil', 'Ben doktorum hedef değil', 'Gazze'ye ses ol, işgale dur de', '288 sağlık çalışanı katledildi' yazılı döviz ve pankartlarla sessiz yürüyüş yaparak İsrail'in saldırılarını protesto etti. Başhekimlik girişinde yürüyüşü tamamlayan grup adına tıp fakültesi öğrencisi Ali Ekber Çiftçi açıklama yaptı.

        ZULME ORTAK İLAÇ FİRMALARINI PROTESTO ETME ÇAĞRISI

        Gazze'deki tüm hastalara şifa, ölenlere ise rahmet dileyen Çiftçi, şu ifadelere yer verdi:

        "Dünyayı sermayesiyle yöneteceğine inanan Siyonistlere ders vermek niyetiyle üniversitemizde bulunan kantinlerde, sağlık camiasının büyük bir kısmını kapsayan ilaç firmalarında, bizi zulme ortak hale getiren markaları insan olmanın verdiği sorumluluk gereği boykot edelim. Şu anda Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tamamı ve güneyindeki hastanelerin çoğu sağlık hizmeti veremez durumda. Bugünlerde Gazze'de ayakta kalan ve hala çalışmaya devam eden yalnızca 3-4 hastane mevcut. Bunların da sadece 2'sinde aktif olarak ameliyat yapılabilmekte. Hastanelerin bazıları bombalanarak tahrip edilmiş, bazılarının içindeki cihaz ve malzemeler parçalanarak kullanılamaz hale getirilmiş ve birçoğu da 7 aydır hayatlarını ortaya koyan doktor ve sağlık görevlilerinin şehit edilmesi, tutuklanması veya göçe zorlanması nedeniyle sağlık hizmeti veremez hale gelmiştir. Özellikle Gazze'nin kuzeyindeki bazı hastanelerde hemen hemen hiçbir tıbbi malzeme kalmamış ve güney-kuzey arası bağlantı neredeyse tamamen kesildiğinden dolayı malzeme tedariki de yapılamaz hale gelmiştir. Hekimler ve sağlık çalışanları olarak İsrail'in bu saldırılarına karşı tepki göstermeye, Gazze'deki sivillerin, çocukların, kadınların, meslektaşlarımızın ve hastaların hayatlarının korunması adına mesleğimize yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlıyız. Gazze'nin masumlarına mahcup olmamak için her yolu denemeye devam edeceğiz. Nehirden denize özgür Filistin demeye devam edeceğiz. Unutmayalım ve tereddüt etmeyelim ki yıkıldı Hayber yıkılacak İsrail."

        Ayrıca hastane içinde Filistin'deki zulmü anlatan resim sergisi açıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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