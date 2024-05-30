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        Evinde 2, bahçesinde gömülü 2 silah bulundu; 'İçki içmeye gelenler koymuş olabilir' dedi

        ADANA'da polis, Bilal G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 10:47 Güncelleme: 30.05.2024 - 10:50
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        Evinde 2, bahçesinde gömülü 2 silah bulundu; 'İçki içmeye gelenler koymuş olabilir' dedi
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        ADANA'da polis, Bilal G.'nin (52) evindeki minderlerin altına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek, bahçede de gömülü halde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. İfadesinde, "Evdeki tabanca ve tüfek bana ait. Topraktan çıkarılanlarla bir alakam yok. Birkaç gün önce evin arka tarafından sesler duydum. Oraya içki içmeye gelen kişiler vardı. Onlar koymuş olabilir" diyen Bilal G., adli kontrolle serbest kaldı.

        Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Narlıca Mahallesi'ndeki evde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu bilgisiyle harekete geçti. Şüpheli Bilal G.'nin evine baskın yapan ekipler, adresteki aramada salondaki minderin altına gizlenmiş ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve çelik yelek, erzak dolabında ise 135 mermi ele geçirdi. Ekipler, evin bahçesinde de toprağa gömülen plastik kutunun içinde 2 ruhsatsız tabanca ile 3 şarjör buldu. Öte yandan evin bahçesinde çalıntı olduğu belirlenen motosiklete de el koyuldu. Şüpheli Bilal G., gözaltına alındı.

        Polis merkezine götürülen Bilal G.'nin, 'Kasten yaralama' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından kaydı olduğu belirtildi. Bilal G., ifadesinde, "Evdeki tabanca ve tüfek bana ait. Topraktan çıkarılanlarla bir alakam yok. Birkaç gün önce evin arka tarafından sesler duydum. Oraya içki içmeye gelen kişiler vardı. Onlar koymuş olabilir" dedi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilal G., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Silahlar ise incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

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