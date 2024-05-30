Otobüsün açık kapısından düşen yolcunun ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl hapis istemi

ADANA'da hareket halindeyken açık bıraktığı özel halk otobüsünün kapısından Hatice Sabahi’nin (74) düşerek hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen sürücü Vedat Korkmaz (52) hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne 24 Nisan 2024’te kontrole giden 6 çocuk annesi Hatice Sabahi, evine dönmek için Vedat Korkmaz’ın kullandığı 01 J 0364 plakalı özel halk otobüsüne bindi. İddiaya göre, sürücünün direksiyon başında sigara içtiği otobüs, kapısı açık şekilde ilerlerken Sabahi, otobüs kartını göstermek için ayağa kalktı. Manevra sırasında dengesini kaybeden Sabahi, açık olan kapıdan düşüp, başını asfalta çarptı. Kaza anı, araç içi kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan sürücü Vedat Korkmaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hatice Sabahi'nin, beyin kanaması geçirdiği, köprücük ve kürek kemiği ile göğüs kafesinde kırıklar olduğu belirlendi.

4 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ Kafatasında biriken kan boşaltıldıktan sonra yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Sabahi, 4 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Sabahi'nin cenazesi İsmailliye Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Sabahi’nin ölümünün ardından daha önce serbest bırakılan sürücü Vedat Korkmaz tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Korkmaz, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı, soruşturmasını tamamlayıp sürücü Vedat Korkmaz hakkında ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan iddianame hazırladı. Savcı, Hatice Sabahi’nin otobüsün ön kapısından düşerek ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü Korkmaz’ın 6 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

SÜRÜCÜ KUSURLU BULUNDU Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen iddianame, olay tarihinde sürücü Vedat Korkmaz’ın, kullandığı özel halk otobüsü ile Balcalı Mahallesi Kongre Merkezi yakınında seyir halindeyken aracın ön kapısını açık bırakması nedeniyle yolcu konumunda bulunan Hatice Sabahi’nin otobüs hareket halindeyken ayağa kalkarak ilerlemek istemesi neticesinde yürürken açık kapıdan düştüğü ve kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtildi. Olay nedeniyle sanık sürücü Vedat Korkmaz’ın kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmesi nedeniyle kusurlu olduğu kaydedildi.