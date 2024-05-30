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        Otobüsün açık kapısından düşen yolcunun ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl hapis istemi

        ADANA'da hareket halindeyken açık bıraktığı özel halk otobüsünün kapısından Hatice Sabahi'nin (74) düşerek hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen sürücü Vedat Korkmaz (52) hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 11:12 Güncelleme: 30.05.2024 - 11:15
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        Otobüsün açık kapısından düşen yolcunun ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl hapis istemi
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        ADANA'da hareket halindeyken açık bıraktığı özel halk otobüsünün kapısından Hatice Sabahi’nin (74) düşerek hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen sürücü Vedat Korkmaz (52) hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne 24 Nisan 2024’te kontrole giden 6 çocuk annesi Hatice Sabahi, evine dönmek için Vedat Korkmaz’ın kullandığı 01 J 0364 plakalı özel halk otobüsüne bindi. İddiaya göre, sürücünün direksiyon başında sigara içtiği otobüs, kapısı açık şekilde ilerlerken Sabahi, otobüs kartını göstermek için ayağa kalktı. Manevra sırasında dengesini kaybeden Sabahi, açık olan kapıdan düşüp, başını asfalta çarptı. Kaza anı, araç içi kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan sürücü Vedat Korkmaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hatice Sabahi'nin, beyin kanaması geçirdiği, köprücük ve kürek kemiği ile göğüs kafesinde kırıklar olduğu belirlendi.

        4 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

        Kafatasında biriken kan boşaltıldıktan sonra yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Sabahi, 4 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Sabahi'nin cenazesi İsmailliye Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Sabahi’nin ölümünün ardından daha önce serbest bırakılan sürücü Vedat Korkmaz tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Korkmaz, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı, soruşturmasını tamamlayıp sürücü Vedat Korkmaz hakkında ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan iddianame hazırladı. Savcı, Hatice Sabahi’nin otobüsün ön kapısından düşerek ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü Korkmaz’ın 6 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

        SÜRÜCÜ KUSURLU BULUNDU

        Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen iddianame, olay tarihinde sürücü Vedat Korkmaz’ın, kullandığı özel halk otobüsü ile Balcalı Mahallesi Kongre Merkezi yakınında seyir halindeyken aracın ön kapısını açık bırakması nedeniyle yolcu konumunda bulunan Hatice Sabahi’nin otobüs hareket halindeyken ayağa kalkarak ilerlemek istemesi neticesinde yürürken açık kapıdan düştüğü ve kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtildi. Olay nedeniyle sanık sürücü Vedat Korkmaz’ın kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmesi nedeniyle kusurlu olduğu kaydedildi.

        ‘TEK SUÇUM KAPININ AÇIK OLMASI’

        İleriki günlerde yargılanmaya başlayacak sürücü Vedat Korkmaz, polis merkezinde verdiği ifadesinde tek kusurunun otobüsün kapısını açık bırakması olduğunu söyledi. Korkmaz, “Seyir halindeyken bir bayan aniden ön tarafa yanıma doğru geldi ve bir anda açık olan kapıdan dışarıya dengesini kaybederek düştü. Bu esnada tahmini hızım 20-30 kilometreydi. Kadın düşünce hemen aracı durdurdum, yanına gittim. Hemen 112’yi aradım. Kazada tek kusurum kapının açık olmasıdır, duraktan yeni hareket ettiğim için kapıyı kapatma fırsatım olmadan olay meydana gelmiştir” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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