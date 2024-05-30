Kitap arasında uyuşturucu satan sanığa 15 yıl hapis cezası

ADANA'da kitap arasında uyuşturucu sattığı iddia edilen H.A., 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına mahkum edildi.

Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’ndeki 2 katlı evinde uyuşturucu sattığı iddia edilen H.A., narkotik polisine ihbar edildi. Ekipler, H.A.’yı ve eve gelip gidenleri takibe aldı. H.A., gece geç saatlerde kitap arasına sakladığı uyuşturucuyu evinin önüne otomobille gelen kişilere sattığı sırada suçüstü yakalandı.

Tutuklanan ve hakkında Adana 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan dava açılan H.A. ile ilgili karar verildi. Karar duruşmasına H.A., bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Avukatının da hazır bulunduğu duruşmada H.A., suçlamayı reddedip, “Ben uyuşturucu satmıyorum” diyerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, H.A.’yı ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 15 yıl hapis cezası ile 30 bin lira adli para cezasına mahkum etti, tutukluluk halinin de devamını kararlaştırdı.