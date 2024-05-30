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        Adana'da hasta taşıyan ambulansa sürücüler fermuar sistemiyle yol verdi

        ADANA'da sıkışık trafikte sürücülerin, hasta taşıyan ambulansa fermuar düzeninde yol verdiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 14:05 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:10
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        Adana'da hasta taşıyan ambulansa sürücüler fermuar sistemiyle yol verdi
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        ADANA'da sıkışık trafikte sürücülerin, hasta taşıyan ambulansa fermuar düzeninde yol verdiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

        Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'da dün SMA hastası bir çocuğu tedavi için hastaneye götüren ambulans, yoğun trafikte kaldı. Siren sesini duyan sürücüler fermuar düzeniyle yol verdi. Metrelerce uzayan trafikte sürücülerin nizami bir şekilde yol vermesini sağlık ekibi cep telefonuyla görüntüleyip, "Teşekkürler Adana" notuyla sosyal medyada paylaştı. Görüntüler yoğun ilgi gördü.

        'İNSANLAR ŞAŞIRIYOR AMA OLMASI GEREKEN BU'

        O anları anlatan ambulans şoförü Fatih Polatoğlu, "Şehir Hastanesi'ne hasta taşıyordum. Sabah mesai saati olduğu için trafik çok yoğundu. Vatandaşların fermuar sistemiyle yol verdiğini görünce şaşırdım. Diğer vatandaşlara da örnek olması için video çekmek istedim. İnsanların yüzde 50'si fermuar sistemini bilmiyor. İnsanlar şaşırıyorlar ama aslında olması gereken bu. Ne yazık ki kültürümüzde genellikle bu yok. Paylaşım çok ilgi gördü. Artık çıkış yapınca fermuar sistemini uygulayan kişilerin daha da arttığını gördüm. Sosyal medyada olumlu yorumlar olduğu kadar inanmayanlar da oldu. Normalde Adana'yı kötülüyorlar ama Adana'nın insanları yardımseverler, iyi insanlar" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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