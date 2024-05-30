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        'Ekmek almaya gitme' tartışmasında ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

        ADANA'da bakkaldan ekmek almaya gitme nedeniyle tartıştığı ağabeyi Mehmet Sinan Şanlı'yı (28) bıçaklayarak öldüren Selahattin Şanlı (26) hakkında 'Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 16:18 Güncelleme: 30.05.2024 - 16:20
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        'Ekmek almaya gitme' tartışmasında ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
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        ADANA'da bakkaldan ekmek almaya gitme nedeniyle tartıştığı ağabeyi Mehmet Sinan Şanlı’yı (28) bıçaklayarak öldüren Selahattin Şanlı (26) hakkında 'Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen Şanlı, “Korkutmak istemiştim” dedi.

        Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi’nde oturan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mehmet Sinan Şanlı, 24 Şubat 2024’te iddiaya göre uyuşturucu alabilmek için evdeki televizyonu satmak istedi. Kardeşi Selahattin Şanlı da buna karşı çıkınca tartışma çıktı. Evdekiler araya girerek tarafları ayırdı. Ancak, bu kez iki kardeş bakkaldan ekmek almaya gitme konusunda tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Selahattin Şanlı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra yakalanan Şanlı tutuklandı.

        Olayla ilgili soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Cumhuriyet savcısının Selahattin Şanlı hakkında ‘Kardeşe karşı kasten öldürme’ suçundan 'Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' istediği iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        ‘EKMEK ALMA’ TARTIŞMASI

        İddianamede, iki kardeş arasında tartışma yaşandığı, sanık Selahattin Şanlı’nın ağabeyine ‘Yemek hazır, git bakkaldan ekmek al’ dediği, ağabeyinin de ‘Ben gitmem sen git’ demesi üzerine kavga çıktığı belirtildi. Kavga sırasında Selahattin Şanlı’nın mutfaktan bıçağı alıp ağabeyini farklı yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü belirtilen iddianamede, sanığın savunması ile annesinin ifadesine de yer verildi.

        ‘BIÇAĞI RASTGELE SALLADIM’

        Sanık Selahattin Şanlı savunmasında, ağabeyini korkutmak için bıçağı salladığını belirterek, “Bıçağı ilk olarak ağabeyim tuttu. Kavga sırasında bıçağı bana doğru salladı. Bıçak yere düşünce aldım. Korkutmak amacıyla rastgele salladım. Öldürme kastım yoktu” dedi.

        OĞLUNDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

        Bir oğlu mezara diğer oğlu ise cezaevine giren anne H.Ş. ise sanık oğlundan şikayetçi olmadı. Çocuklarının uyuşturucu kullanması nedeniyle bir akrabasının evinde kaldığını belirten H.Ş., “Oğullarım uyuşturucu parası bulabilmek için bana kötü davranıyordu. Ben de bir akrabamın yanında kalmaya başladım” ifadelerini kullandı.

        Sanık Selahattin Şanlı önümüzdeki günlerde hakim önüne çıkacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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