Bodrum FK, Süper Lig'e yükseldi

54’üncü dakikada sol kanattan gelen Sakaryaspor’da, savunmanın arkasında topla buluşan Dimitrov’un ceza sahası içine orta şut karışımı vuruşunda kaleci De Sousa topun sahibi oldu.

52’nci dakikada Sakaryaspor’un atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Del Valle’den önce kalesinden ayrılan kaleci De Sousa, yatarak topun sahibi oldu.

1’inci Lig Play-Off Final karşılaşmasında Bodrum FK, Sakaryaspor’u 3-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekip, bu skorla Süper Lig’e yükselen 3’üncü takım oldu.

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