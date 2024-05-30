Sakaryaspor - Bodrum FK maçının ardından

1'inci Lig Play-Off finalinde Bodrum FK, normal süresi 1-1 tamamlanan maçın uzatma bölümünde Sakaryaspor’u 3-1 mağlup etti. Bodrum FK bu skorla Süper Lig’e yükselen 3’üncü takım oldu. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir’in basın toplantısına şampiyonluk kupasıyla gelen futbolcular, birlikte kutlama yaptı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Şu anda söyleyecek kelime bulamıyorum. Dile kolay, 3 sezon, her sene play-off ve lig fark etmeksizin finaller gördük. Geçtiğimiz sezon canımız çok yandı, çok üzüldük. Bu sene de yarım kalan hikayemiz olduğunu söylemiştik. O kadar karakterli bir oyuncu grubum var ki. Bugün o yarım kalan hikayeyi tamamladılar. Rakibimiz oldukça güçlüydü ancak ne olursa olsun, inanılmaz derecede pozisyona girip, harcadık. Bir an endişe etmedim değil açıkçası” dedi. Bu sırada toplantı odasına şampiyonluk kupasıyla gelen Bodrum FK futbolcuları, Taşdemir’i ıslatıp, birlikte şampiyonluğu kutladı.