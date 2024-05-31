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        'Altınyüzük' suç örgütüne operasyonda 42 şüpheli adliyede

        ADANA'da, 'Altınyüzük' suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün elebaşları olduğu öne sürülen Mustafa ve Ramazan Altınyüzük'ün de bulunduğu 42 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 10:56 Güncelleme: 31.05.2024 - 11:00
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        'Altınyüzük' suç örgütüne operasyonda 42 şüpheli adliyede
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        ADANA’da, 'Altınyüzük' suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün elebaşları olduğu öne sürülen Mustafa ve Ramazan Altınyüzük’ün de bulunduğu 42 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Adana suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, nitelikli yağma, korkutma, para alma, kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs, yasa dışı silah ticareti suçlarına karıştığı tespit edilen 'Altınyüzük' suç örgütüne yönelik 29 Mayıs'ta operasyon yapıldı. Belirlenen adreslere baskınlarda aralarında örgütün elebaşları olduğu öne sürülen Mustafa ve Ramazan Altınyüzük’ün de bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 5 ruhsatsız tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Sorguları tamamlanan 42 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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