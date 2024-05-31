Kadın dilencilerin 'Bölgemde dilenemezsin' kavgası
ADANA'da, iki kadının "Bölgemde dilenemezsin" diyerek, birbirlerine terlik ve çantalarla saldırdıkları kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
ADANA’da, iki kadının "Bölgemde dilenemezsin" diyerek, birbirlerine terlik ve çantalarla saldırdıkları kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu iki kadından biri diğerine sokak ortasında "Benim bölgemde dilenemezsin" dedi. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınlar birbirilerine terlik ve çantalarla saldırdı. Kavga sokakta bulunanların müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.