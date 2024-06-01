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        1'inci Lig Play-Off Finali'nde stada meşale ve torpil sokan 2 kişiye gözaltı

        ADANA'da Bodrum FK'nin Süper Lig'e yükseldiği 1'inci Lig Play-Off finalinde stada meşale ve torpil sokan 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 10:25 Güncelleme: 01.06.2024 - 10:30
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        1'inci Lig Play-Off Finali'nde stada meşale ve torpil sokan 2 kişiye gözaltı
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        ADANA'da Bodrum FK'nin Süper Lig'e yükseldiği 1'inci Lig Play-Off finalinde stada meşale ve torpil sokan 2 kişi gözaltına alındı.

        Yeni Adana Stadyumu'nda 30 Mayıs'ta oynanan 1'inci Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor ile Bodrum FK, karşı karşıya geldi. Bodrum FK'nin 3-1'lik galibiyetle Süper Lig'e yükseldiği karşılaşmada, Sakaryaspor tribünlerinden sahaya meşale ve torpil atıldı. Stadyumda görev alan Adana Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakaryaspor tribünleri önündeki reklam panosunun altına gizlenmiş 2 çanta içerisinde çok sayıda meşale ve torpil ele geçirdi. Konuyla ilgili soruşturmada çantaların, Sakaryaspor Malzeme Sorumlusu Osman K. tarafından stadyuma getirildiği, soyunma odası girişinde stadyumun reklam işlerini yapan firmada çalıştığı öne sürülen Nuri S. ve Hasan A.'ya teslim edildiği belirlendi. Çantaları alan 2 çalışanın, doğu maraton alt dolaşım alanını kullanıp, 120-121 bloktaki stadyum doğu maraton yeşil alanda bulunan reklam panolarının altına sakladığı tespit edildi. Spor savcısının talimatıyla çantaları reklam panosunun altına gizleyen Nuri S. ve Hasan A., Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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