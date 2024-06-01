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        1'inci Lig Play-Off Finali'nde stada meşale ve torpil sokan 2 kişiye gözaltı (2)

        39KİŞİYE ADLİ İŞLEMAdana'da şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun kapsamında Bodrum FK'nin Süper Lig'e yükseldiği 1'inci Lig Play-Off Finali'nde stada meşale ve torpil sokan 39 kişi hakkında adli işlem yapıldığı açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 16:52 Güncelleme: 01.06.2024 - 16:55
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        1'inci Lig Play-Off Finali'nde stada meşale ve torpil sokan 2 kişiye gözaltı (2)
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        39KİŞİYE ADLİ İŞLEM

        Adana'da şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun kapsamında Bodrum FK'nin Süper Lig'e yükseldiği 1'inci Lig Play-Off Finali'nde stada meşale ve torpil sokan 39 kişi hakkında adli işlem yapıldığı açıklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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