1'inci Lig Play-Off Finali'nde stada meşale ve torpil sokan 2 kişiye gözaltı (2)

Adana'da şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun kapsamında Bodrum FK'nin Süper Lig'e yükseldiği 1'inci Lig Play-Off Finali'nde stada meşale ve torpil sokan 39 kişi hakkında adli işlem yapıldığı açıklandı.

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