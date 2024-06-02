Düğün sesine kızıp şalteri indireni öldüren firari bakkala kırmızı bülten kararı

ADANA'da ‘düğünden çok ses geldiği’ için çıkan tartışmada trafonun şalterini indiren İsmet Gülşen’i (34) silahla öldürdüğü iddia edilen bakkal Sercan Kayan (22) müebbet hapis, babası İsmail Kayan (53) ise 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle yargılanmaya başlandı. Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi Sercan Kayan hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi’nde iddiaya göre geçen yıl 15 Ekim'de bir fabrikada işçi olarak çalışan İsmet Gülşen, evinin sokağındaki kapalı semt pazarında izinsiz yapıldığı öne sürülen düğünden gelen gürültünün geç saatlere kadar devam etmesi nedeniyle uyuyamadı. Gülşen, 112 Acil Çağrı Hattı ve zabıtayı arayarak durumu bildirdi. Gülşen, polis ve zabıtanın gelmemesi üzerine saat 22.00 sıralarında düğün yerine giderek elektriğin sağlandığı trafonun şalterini indirerek akımı kesti. Bunun üzerine düğüne gelenlerin alışveriş yaptığı bakkal İsmail Kayan ve oğlu Sercan, ‘Elektriği niye kestin?’ diyerek İsmet Gülşen ile tartıştı. Tartışma sırasında Sercan Kayan tabancayla İsmet Gülşen’e ateş etti. Ağır yaralanan Gülşen, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olaydan sonra şüpheli Sercan Kayan kaçtı. Sercan Kayan hakkında ‘kasten öldürme’, babası İsmail Kayan için de ‘suç delillerini yok etme, gizlemek veya değiştirmek, suçluyu kayırma’ suçlarından Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya başlandı.

Davanın ilk duruşmasına tutuksuz yargılanan baba İsmail Kayan, Nusaybin Asliye Ceza Mahkemesi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öldürülen İsmet Gülşen’in eşi Şennur Gülşen ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenen sanık İsmail Kayan, suçlamayı kabul etmedi. Olay günü mahallede 2 düğün olduğunu belirten Kayan, “İsmet trafonun şalterini kapatarak elektriği kesmiş, otomobilini da trafonun önüne park etmişti. Düğün sahipleri otomobilini çekmesi için İsmet’in evine gitti. Aralarında tartışma çıktı. Daha sonra İsmet birkaç kez düğün yerine gidip ‘Niye yüksek çalıyorsunuz?’ diye bağırdı. Ben müşterilerimle ilgilenirken geç saatlerde İsmet, oğlum ile tartışıyordu. Ayırmaya çalıştım. Meselenin ne olduğunu sorduğumda ‘Mesele düğünler’ dedi. Düğün sahibi biz değildik, biz bakkal işletiyorduk. İsmet beni dövdü, küfür etti, hepimizi öldüreceğini söyledi. İsmet oğluma doğru geliyordu, bir silah sesi geldi, silah sesi düğünden mi geldi bilemiyorum. Oğlumu kaçırmadım, saklamadım” dedi.

‘GÜVENLİK KAMRASININ KABLOLARI YANDI’

İş yerinin güvenlik kamerasının kablolarının sökülmüş olması ile ilgili de konuşan Kayan, “İş yerinde birden fazla makine çalıştığı için sistem kaldırmadı. Kameranın kabloları yandı. Ben de söktüm. Orada devletin kameraları da var, her şey göz önündedir” diyerek, beraatini talep etti.

‘BALKONA ÇIKTIĞIMDA SANIKLAR EŞİMİN ARKASINDAN YÜRÜYORDU’

İsmet'in eşi Şennur Gülşen sanıklardan şikayetçi oldu. Eşinin fabrikada çalıştığını belirten Gülşen, “Olay günü mahallede düğün vardı. Düğünden ses geldiği için zabıtaya haber verdik, polisi aradık. İşlem yapılmadı. Gün içerisinde defalarca şikayetimizi bildirdik. Aracımız trafonun orada sürekli duruyordu. Öğleden sonra gelip eşimin aracını sormuşlar. Eşim bakkala gidip geldi. Akşam saatlerinde aracı trafonun oradan çekip evin önüne getirdi. Eşim otomobili getirince pazar yerinin ışıkları yandı, düğün sesi yüzünden eşim 'Sabah işe gideceğim düğün sesine artık dayanamıyorum' diyerek dışarı çıktı. Balkona çıktığımda sanıklar eşimin arkasından yürüyordu. Ben de tartışma çıkar diye arkasından gittim. O sırada silah sesi duydum. Eşim yerde yatıyordu. İsmail, oğlu Sercan’ı bakkalın içine sürüklüyordu. Sercan’ın elinde silah vardı. Düğünde gürültü olması ve trafonun şalterinin açılıp kapanması nedeniyle eşimi öldürdüler. Ben etraftakilere ‘Tutun bunları olayı yaptı, kaçmasınlar’ dedim. O sırada kalabalık bakkalın içine toplandı. İsmail, 'Benim oğlum işledi, siz karışmayın' dedi. Sonra araca binip gittiler” diye konuştu.