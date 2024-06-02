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        Kayıp çocuğun, sulama kanalında cansız bedeni bulundu

        ADANA'da dün ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Ramazan Kanbağ'ın (13) sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 23:10 Güncelleme: 02.06.2024 - 23:15
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        Kayıp çocuğun, sulama kanalında cansız bedeni bulundu
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        ADANA'da dün ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Ramazan Kanbağ'ın (13) sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

        Merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'ndeki evinden dün saat 16.00 sıralarında çıkan Ramazan Kanbağ’dan bir daha haber alınamadı. Kanbağ Ailesi, Ramazan için kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Arama çalışması sürerken mahalledeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında bir cesedin sürüklendiği görüldü. Ekipler, kapağa takılan cesedi kıyıya çıkardı. Cesedin, dünden bu yana kayıp olarak aranan Ramazan Kanbağ'a ait olma ihtimali üzerine aileye haber verildi. Bölgeye gelen ailesi, cesedin Ramazan Kanbağ'a ait olduğunu teşhis etti. Kayıp olarak aradıkları Ramazan'ın cansız bedenini gören aile fertler gözyaşı döktü. Olay yerindeki incelemenin ardından talihsiz çocuğun cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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