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        Evinde, çekyatın altında kovaya gizlenmiş 8 tabanca bulunan şüpheli: Silaha merakım vardı

        ADANA'da polisin operasyon düzenlediği Selahattin K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 09:57 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:00
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        Evinde, çekyatın altında kovaya gizlenmiş 8 tabanca bulunan şüpheli: Silaha merakım vardı
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        ADANA’da polisin operasyon düzenlediği Selahattin K.’nin (47) evindeki çekyatın altında kovaya gizlenmiş 1’i kurusıkı, 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İfadesinde, “Her zaman silaha merakım vardı. Bulunan tabancaları da bir süre önce tanımadığım birinden satın aldım” diyen Selahattin K., tutuklandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ova Mahallesi’ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli Selahattin K.’nin evine operasyon düzenleyen ekipler, salondaki çekyatın altındaki kovaya gizlenmiş 7 ruhsatsız tabanca ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca evde 9 şarjör, 50 mermi ile silah yapımında kullanılan 96 malzeme bulundu. Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen Selahattin K.’nin ‘mala zarar verme’, ‘güveni kötüyle kullanma’ suçlarından kaydı bulunduğu belirtildi. Şüpheli Selahattin K., ifadesinde, “Her zaman silaha merakım vardı. Bulunan tabancaları da bir süre önce tanımadığım birinden satın aldım” dedi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selahattin K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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