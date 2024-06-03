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        Uyuşturucu ile yakalanıp, telefonunda ticaretini yaptığı yazışmalar çıkan sanığa 24 yıl hapis

        ADANA'da otomobilinin bagajında sentetik uyuşturucu bulunan T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 13:22 Güncelleme: 03.06.2024 - 13:22
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        Uyuşturucu ile yakalanıp, telefonunda ticaretini yaptığı yazışmalar çıkan sanığa 24 yıl hapis
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        ADANA'da otomobilinin bagajında sentetik uyuşturucu bulunan T.K., cep telefonunda uyuşturucu ticareti ile yazışmalar çıkınca 24 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 187 bin lira adli para cezasına mahkum edildi.

        Narkotik ekipleri, bir ihbar üzerine 14 Mart 2023’te Yeşiloba Mahallesi’nde T.K.’ya ait otomobili durdurdu. Otomobilde dedektör köpeği ile yapılan aramada aracın bagajına gizlenmiş sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. T.K.’nin üst aramasında uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 14 bin 160 lira ile cep telefonunun incelenmesinde uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar tespit edildi. Tutuklanan T.K. hakkında Adana 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan açılan dava karara bağlandı. Karar duruşmasına tutuklu T.K. bulunduğu cezaevinden Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Avukatının da hazır bulunduğu duruşmada T.K., suçlamayı kabul etmeyerek, “Otomobilin bagajında bulunan uyuşturucu bana ait değil. Haberim yoktu” diyerek beraatini istedi.

        Mahkeme heyeti, sanık T.K.’yi 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama'” suçundan 24 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 187 bin lira adli para cezasına mahkum edip tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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