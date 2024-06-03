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        Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi; sıcaktan bunalanlar parklara akın etti

        ADANA'da termometreler 43 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalanlar ağaç gölgelerinde serinlemek için parklara akın etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:20 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:25
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        Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi; sıcaktan bunalanlar parklara akın etti
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        ADANA’da termometreler 43 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalanlar ağaç gölgelerinde serinlemek için parklara akın etti.

        Çukurova’da haziran ayının gelişiyle birlikte kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Termometreler bugün kent merkezinde 43 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan Adanalıların birçoğu çareyi kentteki parklara giderek ağaç gölgelerinde serinlemekte buldu. Bazıları parktaki çeşmelerde yüzünü ve başını yıkayarak sıcağın etkisinde kurtulmaya çalışırken, bazıları ise gölge alanlarda uyumayı tercih etti. Güneşten korunmaya çalışan güvercinler ise soluğu parklardaki süs havuzlarında aldı.

        Adana sıcağının kavurucu etkisine bir türlü alışamadığını ve ağaç gölgesine sığınmak için Atatürk Parkı'na geldiğini belirten Esila Köroğlu, "Dışarı çıkmak istiyorum ama çıkınca da duramıyorum. Sıcak adeta yakıyor. Gölge bulmakta dahi zorlanıyorum. Parka koştum hemen. Bu sene işimiz çok zor" dedi.

        Yakın zamanda Adana'dan gideceğini söyleyen Kemal Turgut ise "Kesinlikle yazın Adana'da durulmuyor. 2 senedir gelmiyordum. Geldiğime bin pişman oldum. Sıcak bizim kaderimiz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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