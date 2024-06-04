Duvarını balyozla kırdığı marketi soyup yorulunca meyve suyu içen şüpheli tutuklandı

ADANA’da duvarını balyozla kırıp girdiği marketten 60 bin lira değerinde ürün ve nakit para çalan, yorulduğunda meyve suyu içip dinlendiği anlar güvenlik kamerasına yansıyan Mustafa G. (56), yakalandı. İfadesinde, “Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim. Ben hırsızlık yapmadım” diyen Mustafa G., tutuklandı.

Olay, 25 Mayıs’ta saat 04.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Zekiye Ergin’in (25), eşiyle işlettiği marketin duvarını balyozla kıran kişi, içeri girerek hırsızlık yaptı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen çift, yaklaşık 60 bin lira değerindeki ürünlerinin ve kasadaki bir miktar paranın çalındığını görünce polise ihbarda bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen çift, şüphelinin yaya olarak gelip duvarı kırdıktan sonra içeri girdiğini, çok sayıda sigara paketini çaldığını fark etti. Şüphelinin, hırsızlığa zaman zaman ara verip dinlendiği, dolaptan aldığı meyve suyunu içtikten sonra başka bir çuvala çay doldurup, iş yerinden ayrıldığı görüldü. Ergin ailesi olayın ardından delinen duvarı yeniden beton dökerek onardı.