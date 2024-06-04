Evinde 84 gram uyuşturucu ele geçirilen sanığa 12,5 yıl hapis

ADANA'da evinde 84 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilen M.B., ilk duruşmada 12,5 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Narkotik polisi, ihbar üzerine Yüreğir ilçesindeki M.B.'nin evine baskın yaptı. Yapılan aramada evde gizlenmiş bölmede 84 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakılan M.B. hakkında Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasında M.B, hakim karşısına çıktı. Avukatının da hazır bulunduğu duruşmada M.B., evinde bulunan uyuşturucuyu kendisinin kullandığını söyledi. Uyuşturucunun fazla miktarda olduğunun hatırlatılması üzerine ise "Ben bu uyuşturucuyu 1 ay içinde içiyordum. O yüzden fazla aldım" dedi. M.B. uyuşturucuyu kimden aldığını ise bilmediğini söyledi.