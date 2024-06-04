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        Evinde 84 gram uyuşturucu ele geçirilen sanığa 12,5 yıl hapis

        ADANA'da evinde 84 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 14:29 Güncelleme: 04.06.2024 - 14:29
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        Evinde 84 gram uyuşturucu ele geçirilen sanığa 12,5 yıl hapis
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        ADANA'da evinde 84 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilen M.B., ilk duruşmada 12,5 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Narkotik polisi, ihbar üzerine Yüreğir ilçesindeki M.B.'nin evine baskın yaptı. Yapılan aramada evde gizlenmiş bölmede 84 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakılan M.B. hakkında Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açıldı.

        Davanın ilk duruşmasında M.B, hakim karşısına çıktı. Avukatının da hazır bulunduğu duruşmada M.B., evinde bulunan uyuşturucuyu kendisinin kullandığını söyledi. Uyuşturucunun fazla miktarda olduğunun hatırlatılması üzerine ise "Ben bu uyuşturucuyu 1 ay içinde içiyordum. O yüzden fazla aldım" dedi. M.B. uyuşturucuyu kimden aldığını ise bilmediğini söyledi.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık M.B.'nin, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan cezalandırılmasını istedi. Son sözü sorulan M.B., mütalaaya katılmadığını belirterek beraatini istedi. Sanık ve avukatının süre istememesi üzerine mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, M.B.'yi fazla miktarda uyuşturucu bulundurduğu gerekçesiyle, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12,5 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezasına mahkum etti. Heyet, M.B.'nin yurt dışına çıkış yasağının devamını da kararlaştırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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