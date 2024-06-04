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        Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterdi

        ADANA'da termometreler güneşte 42 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalanlar parklara ve gölgelik alanlara gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 14:50 Güncelleme: 04.06.2024 - 14:55
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        Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterdi
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        ADANA'da termometreler güneşte 42 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalanlar parklara ve gölgelik alanlara gitti.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dün Türkiye genelinde sıcak havanın etkisini göstereceği uyarısı yaptı. Adana'da bugün termometreler güneş altında 42 dereceyi gösterdi. Dışarı çıkanlar parklara ve gölgelik alanlara gitti. Sokak hayvanları da gölgelik alanlarda uyurken, güvercinler süs havuzlarının başından ayrılmadı. Sokakta çalışmak zorunda kalanlar ise zor anlar yaşadı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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