'Seni daha ne kadar çok sevebilirim' dedikten 1 gün sonra eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

ADANA'da'Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum' yazılı pasta kesip, doğum gününü kutladığı eşi Seda Ergül'ü (35), 1 gün sonra öldüren emekli astsubay Yaşar Ergül (53) için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Öz Mehtap Apartmanı'nda oturan emekli astsubay Yaşar Ergül, 26 Ekim 2023'te eşi Seda Ergül'e hafif ticari aracıyla şehir dışına çıkacağını söyledi. İddiaya göre; Seda Ergül ile Yaşar Ergül arasında 'araç' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Yaşar Ergül, 3 çocuğunun gözü önünde 10 yıllık eşine tabancayla ateş açtı. Seda Ergül hayatını kaybetti, Yaşar Ergül gözaltına alınıp, tutuklandı. Diğer yandan Seda Ergül'ün cinayetten bir önce doğum günü olduğu, Yaşar Ergül'ün de eşine 'Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum' yazılı pasta keserek sürpriz kutlama yaptığı ortaya çıktı.