Öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu da öğretmen Ümit Durmaz’a başarı belgesi verip, sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımı yaptı.

Öğretmeni tarafından sağlık merkezine götürülen Demirtaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hayat kurtaran öğretmen Ümit Durmaz’ın Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği öğretmenler için ilk yardım kursuna katıldığı bildirildi.

Olay, önceki gün Yüreğir ilçesi Karacaoğlan İlkokulu'nda meydana geldi. Bahçede oyun oynayan 4'üncü sınıf öğrencisi Muhammet Ali Demirtaş'ın soluk borusuna çubuk kraker kaçtı. Krakeri çıkaramayınca nefes alamayan çocuk, panikle sınıf öğretmeni Ümit Durmaz’ın yanına koştu. Durumu fark eden Durmaz, Heimlich manevrasıyla Demirtaş'a müdahale etti. Manevrayla birlikte çocuğun soluk boğazındaki kraker dışarı atıldı. Yaşanan anlar okulun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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