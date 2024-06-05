Adana'da termometreleri 43'ü gösterdi; çocuklar sulama kanallarında serinledi
ADANA'da kent merkezinde termometreler 43 dereceyi gösterdi, sıcaktan bunalan çocuklar boğulma tehlikesine rağmen sulama kanalında yüzerek serinlemeye çalıştı.
ADANA’da kent merkezinde termometreler 43 dereceyi gösterdi, sıcaktan bunalan çocuklar boğulma tehlikesine rağmen sulama kanalında yüzerek serinlemeye çalıştı.
Çukurova’da günlerdir etkisini gösteren aşırı sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte termometreler 43 dereceyi gösterirken uzmanlar gerekli olmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkılmasını istemiyor. Sıcaktan bunalan Adanalılar serinlemek için çeşitli yollar arıyor. Bazıları parklara giderek ağaç gölgelerinde çocuklar ise boğulma tehlikesine aldırış etmeden kentteki sulama kanallarında yüzdü. Merkez Yüreğir ilçesindeki bir sulama kanalında suyun hızlı akıntısına rağmen yüzen bazı çocuklar çevredekilerin uyarılarını da dikkate almadı.
Sulama kanalında yüzen Mehmet Can Aslan (17), "Korkmuyor musun" sorusuna “Ben burada çocukları uyarıyorum. Çünkü haftada 2 kişi boğuluyor. Fakat ben korkmuyorum çünkü yüzme biliyorum. Zaten bizim göremediğimiz, kurtaramadığımız çocuklar boğuluyor sadece” dedi.
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