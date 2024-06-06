Evin bacasından 15 ruhsatsız silah çıktı

ADANA'dabir eve düzenlenen baskında bacaya gizlenmiş 14 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 317 dolu fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir müstakil evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, E.N. ile Y.Ö.'nün evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada, bacaya gizlenmiş 14 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 317 dolu fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan E.N. ve Y.Ö. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.