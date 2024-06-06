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        Enişte katili 39 gün sonra yakalandı: Kardeşime kötü davranıyordu

        ADANA'daeniştesi Samet Gençdal'ı (23) öldürdükten sonra kaçan Ali Yeşilbudak (32), 39 gün sonra yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 10:46 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:50
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        Enişte katili 39 gün sonra yakalandı: Kardeşime kötü davranıyordu
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        ADANA'daeniştesi Samet Gençdal'ı (23) öldürdükten sonra kaçan Ali Yeşilbudak (32), 39 gün sonra yakalandı. Yeşilbudak, ifadesinde, "Kız kardeşime kötü davranıyordu. Konuşmak için buluştuk, amacım öldürmek değildi" dedi.

        Olay, 28 Nisan'da saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 1 çocuk babası Samet Gençdal ile evde buluştuğu kayınbiraderi Ali Yeşilbudak arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Yeşilbudak, eniştesi Samet Gençdal'ı tabancayla bacağından vurup, kaçtı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gençdal, 2 gün sonra hayatını kaybetti.

        TUTUKLANDI

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturmada Yeşilbudak'ın, kız kardeşine kötü davrandığı öne sürülen Gençdal ile konuşmak için buluştuğu, küfürleşmenin üzerine cinayetle sonuçlanan kavganın yaşandığı ortaya çıktı. Polis, Yeşilbudak'ı Sarıçam ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Adrese yapılan baskında Yeşilbudak, 39 gün sonra gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yeşilbudak, ifadesinde, "Kız kardeşime kötü davranıyordu. Konuşmak için buluştuk, amacım öldürmek değildi" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yeşilbudak, tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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