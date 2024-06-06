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        Uyuşturucu parası tartışmasında oğlunu öldüren baba: Elindeki satırla üzerime doğru geliyordu

        ADANA'da, uyuşturucu bağımlısı oğlu Hazım Evren'i (38), 'uyuşturucu parası' tartışmasında av tüfeğiyle vurarak öldüren Tamer Evren (66), "Oğlum elindeki satırla üzerime doğru geliyordu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 15:06 Güncelleme: 06.06.2024 - 15:10
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        Uyuşturucu parası tartışmasında oğlunu öldüren baba: Elindeki satırla üzerime doğru geliyordu
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        ADANA'da, uyuşturucu bağımlısı oğlu Hazım Evren'i (38), 'uyuşturucu parası' tartışmasında av tüfeğiyle vurarak öldüren Tamer Evren (66), “Oğlum elindeki satırla üzerime doğru geliyordu. Hedef gözetmeden korkutmak için 2 el ateş ettim. Ben kimseye zarar verecek bir insan değilim. Çocuğumu öldürmeyi asla düşünmedim. Korkutmak istedim” dedi.

        Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı’nda oturan Hazım Evren, 11 Mart'ta uyuşturucu alabilmek için babası Tamer Evren’den para istedi. Baba Evren cebindeki 380 liranın 200 lirasını oğluna verdi. Hazım Evren, "Bu para yetmez" diyerek babasının üzerine yürüdü. Evren ile babası arasında kavga çıktı. Tamer Evren, av tüfeğini alarak oğluna ateş edip, öldürdü. Olaydan sonra yakalanıp, tutuklanan Tamer Evren hakkında Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Oğlunu öldürmek' suçundan açılan davada yargılanmaya başladı. Duruşmaya tutuklu Tamer Evren, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Tarafların avukatlarının da katıldığı duruşmada hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Evren, oğlunu öldürdüğü için pişman olduğunu söyledi. Oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve uyuşturucu alabilmek için kendisinden devamlı para istediğini belirten Tamer Evren, olay anını şöyle anlattı:

        “Olay günü de uyuşturucu alabilmek için oğlum benden para istedi. Üzerimde 380 lira vardı. 200 lirasını verdim. Kalan 180 lirayı da diğer ihtiyaçlarımız için kullanacaktım. Eşim parayı oğluma götürdü. Parayı az bulunca ‘Bu yetmez’ diye bağırmaya başladı. Satır ile annesinin üzerine yürüdü. Bahçeye inip kolundan tutum, oğlum yere düştü. Kendisini etkisiz hale getirmek için evdeki biber gazını aradım. Bulamayınca korkutmak için dolaptaki av tüfeğini aldım. Oğlum elindeki satırla üzerime doğru geliyordu. Hedef gözetmeden korkutmak için 2 el ateş ettim. Ben kimseye zarar verecek bir insan değilim. Çocuğumu öldürmeyi asla düşünmedim. Oğlumun bize yaptıkları şiddet ve olay günü yaşadıklarımız nedeniyle korkutmak amacıyla ateş etmek zorunda kaldım. Bir baba olarak çok üzgünüm, çok pişmanım. Keşke olmasaydı.”

        KAYINBABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

        Öldürülen Hazım Evren’in eşi E.E., kayınbabasından şikayetçi oldu. Olay günü eşinin uyuşturucu madde kullandığını söyleyen E. E., “Eşimin olay günü avukat görüşmesi vardı. Avukatın yanına gitmek için 500 lira para istedi, uyuşturucu parası istemedi. Babası 200 lira verdi, eşim de 100 lira daha istedi. Bu kez babası 80 lirasının olduğunu söyleyince eşim çıldırdı, ‘Kapıyı pencereyi indiririm, bu parayı vereceksin’ diye bağırdı. Babası içeri tüfekle geldi, eşime doğru bir el ateş etti. Eşim kaçmaya çalışırken düştü, kayınbabam gelip eşime doğru bir el daha ateş etti” diyerek kayınbabasının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, Tamer Evren’in tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi için erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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