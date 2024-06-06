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        Eşini öldüren sanığa 'iyi hal' indirimli 18 yıl hapis cezası

        ADANA'daeşi Müzeyyen Tekayak'ı (29) öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Abdullah Tekayak (31), 'iyi hal' indirimi uygulanarak 18 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 15:20 Güncelleme: 06.06.2024 - 15:25
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        Eşini öldüren sanığa 'iyi hal' indirimli 18 yıl hapis cezası
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        ADANA'daeşi Müzeyyen Tekayak'ı (29) öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Abdullah Tekayak (31), 'iyi hal' indirimi uygulanarak 18 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

        Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi 2057 Sokak Panoroma Evleri Sitesi'nde oturan Abdullah Tekayak ile eşi Müzeyyen Tekayak, 23 Ekim 2022'de tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Abdullah Tekayak, eşini tüfekle vurarak öldürdü. Cinayetten sonra yakalanıp, tutuklanan Abdullah Tekayak hakkında Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kadına ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan açılan davada son duruşma görüldü.

        'TELEFONUNU ENGELLEDİM'

        Cezaevinden yeni çıktığını belirten Tekayak, eşinin C.B. ve E.Ö. ile ilişkisi olduğunu öğrendiğini iddia ederek, "Eşimin cep telefonuna sürekli, 'Merve orada mı' diye mesajlar geliyordu. Eşimin ismi Müzeyyen'dir ama kendisine Merve diyorduk. Eşime söylediğimde, 'Kötü niyetli aramıyorlar, arkadaşlarım, tanıdıklarım' diyordu. Tartıştık, evden çıkıp, gittim. Akşama doğru geldiğimde eşim evde değildi. Eşime ulaştım, sığınma evine gideceğini söyledi. Bir gün sonra sinirim geçti, eşimi aradım, 'Böyle olmaz, çocuklara yazık olacak' dedim. Eşim de 'Kadın sığınma evindeyim, üzerime gelme, gelmeyeceğim' dedi. Ben de 'Allah işini gücünü rast getirsin' dedim ve telefonunu engelledim" dedi.

        'MUTFAKTA YÜZÜME TÜKÜRDÜ'

        Eşinin kadın sığınma evinde kalmadığını, E.Ö.'nün evinde kaldığını öğrendiğini belirten Tekayak, "Eve geldim, telefonumdaki engeli kaldırdığımda, eşim bana mesaj atmaya başladı. Görüntülü konuşmaya başladık. 'Neredesin' diye sorup, tarif ettiği eve gittim. Evde eşim, iki bayan daha vardı. Eşimin yanında olan kızımla biraz zaman geçirdim. Kalkacağım zaman eşim, 'Ben de seninle geleyim, çocuklara kıyafet alacağım' dedi. Taksiye binip, evimize geldik. Oturma odasına geçtik, eşim de ben de uyuşturucu madde kullanırdık. Eşim üzerindeki maddeyi çıkardı ve kullandık. Eşime neden bu hale geldiğimizi sordum, 'Senin için neler yaptım' dedim. Eşimi çok seviyordum. İnsan ne kadar eşini sevse de kontrolünü kaybedebiliyor. Bana, 'Sen hep onun, bunun laflarına bakıyorsun' dedi. Eşime E.Ö. ile dedikodusunun yapıldığını söyledim. Bana çok sert tepki verdi, oturduğu yerden irkildi, mutfakta yüzüme tükürdü. Bebek yatağının üzerindeki tüfeği aldım, uğradığım hakaretler nedeniyle kontrolümü kaybettim. Karanlıkta ateş ettim, eşime bakarak ateş etmedim. Eşime ateş ettikten sonra dışarı çıkıp, 'Ambulans çağırın' diye bağırdım" diye konuştu.

        DNA SONUCU MAHKEMEYE ULAŞTI

        Diğer yandan sanık avukatının, son doğan çocuğun babasının müvekkili olmadığını iddia ederek istediği DNA sonucu da mahkemeye geldi. Çukurova Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen heyet raporunda H.M.'nin sanığın kızı olmadığı belirtildi. Öldürülen Müzeyyen Tekayak'ın annesi Fatma Yelsali da damadından şikayetçi olup, "Sanık hem kendi hayatını hem de kızımın hayatını mahvett" dedi. Yelsali'nın damadına karşı, 'Seni canımdan çok seviyordum' diyerek ağladığı görüldü.

        'HAKSIZ TAHRİK' KANAATİ

        Son sözleri sorulan sanık Tekayak, "Bu olayın böyle olmasını istemezdim. Eşimi öldürmek istesem cezaevinden ilk çıktığım gün öldürürdüm" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Tekayak'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet daha sonra cezanın tahrik altında işlendiğine kanaat getirerek, 'iyi hal' indirimi uygulayarak sanığa 18 yıl hapis cezası verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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