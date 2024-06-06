Eşini öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimiyle 18 yıl hapis cezası
Yazıişleri müdürlerinin dikkatineHaberde haksız tahrik indirimi uygulanmış olup, iyi hal işlemi yapılmamıştır.
Yazıişleri müdürlerinin dikkatine
Haberde haksız tahrik indirimi uygulanmış olup, iyi hal işlemi yapılmamıştır. Haberi bu şekilde düzeltiyoruz.
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Neşet KARADAĞ/ADANA,
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