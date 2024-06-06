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        Osmaniye'de kayıp olarak aranıyordu, Adana'da ölü bulundu

        OSMANİYE'de ailesinin 25 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Tuncay Özdem (45), Adana'nın Ceyhan ilçesinde dere yatağında ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 21:26 Güncelleme: 06.06.2024 - 21:30
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        Osmaniye'de kayıp olarak aranıyordu, Adana'da ölü bulundu
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        OSMANİYE'de ailesinin 25 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Tuncay Özdem (45), Adana'nın Ceyhan ilçesinde dere yatağında ölü bulundu.

        Olay, akşam saatlerinde Mustafabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Dere yatağında erkek cesedi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede cesedin 11 Mayıs'ta Osmaniye'de kaybolan Tuncay Özdem'e ait olabileceği ihtimali üzerine yakınlarına haber verildi. Ceyhan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan cesedin yapılan teşhis sonucu Özdem'e ait olduğu belirlendi. Morg önünde bekleyen Tuncay’ın ağabeyi Mustafa Kemal Özdem, kardeşinin Karaçay yakınlarında kameralar tarafından tespit edildiği ve bir daha kendisinden haber alınmadığını, o günden bu yana ekiplerin arama çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti. Acılı aile, konunun ayrıntılı araştırılmasını istedi.

        Tuncay Özdem'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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