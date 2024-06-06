Kontrolden çıkan kamyonet, karşı yönden gelen tankerle çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Kaza, sabaha karşı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, Sirkeli gişeleri yakınlarında meydana geldi. Adana’dan Osmaniye yönünde giden Bahri V. yönetimindeki 06 AF 7047 plakalı kamyonet, görevlilerin asfalt çalışması nedeniyle yolu daraltarak tek şeride düşürdüğü noktada, dizilen dubalara çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet, karşı yönden gelen, Fatih O. yönetimindeki 50 AEH 676 plakalı yakıt tankerine çarptı. Kazada her iki sürücü ve kamyonette bulunan 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kamyonetteki Yusuf Onur’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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