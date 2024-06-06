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        Kontrolden çıkan kamyonet, karşı yönden gelen tankerle çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin karşı yönden gelen yakıt tankerine çarpması sonucu meydana gelen kazada Yusuf Onur (65) öldü, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 21:36 Güncelleme: 06.06.2024 - 21:40
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        Kontrolden çıkan kamyonet, karşı yönden gelen tankerle çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
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        ADANA’nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin karşı yönden gelen yakıt tankerine çarpması sonucu meydana gelen kazada Yusuf Onur (65) öldü, 8 kişi yaralandı.

        Kaza, sabaha karşı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, Sirkeli gişeleri yakınlarında meydana geldi. Adana’dan Osmaniye yönünde giden Bahri V. yönetimindeki 06 AF 7047 plakalı kamyonet, görevlilerin asfalt çalışması nedeniyle yolu daraltarak tek şeride düşürdüğü noktada, dizilen dubalara çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet, karşı yönden gelen, Fatih O. yönetimindeki 50 AEH 676 plakalı yakıt tankerine çarptı. Kazada her iki sürücü ve kamyonette bulunan 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kamyonetteki Yusuf Onur’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralılar ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Onur’un cenazesi yapılan incelemenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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