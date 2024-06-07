15 yaşındaki Umut'u öldüren sanığa 'indirimli', 25,5 yıl hapis cezası

ADANA’da yolda yürüyen Umut Kaya’yı (15) silahla öldüren Nurullah Avcılar (22), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezasını 24 yıla indirdi. Ruhsatsız silah bulundurmaktan da 1,5 yıl ceza verilen sanık, toplam 25,5 yıl hapse mahkum edildi. Avcılar’ın tutuklu yargılanan yeğeni N.A. (17) hakkında ise beraat kararı verildi.

Olay, 28 Haziran 2023’te Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre; Nurullah Avcılar sokakta yürüdüğü sırada aralarında husumet olduğu öne sürülen Ş.Ö. ve Ş.Ö.’nün arkadaşı Umut Kaya ile kavga etti. Kaçarak kurtulan Avcılar, akşam saatlerinde yeğeni N.A.’yı da yanına alarak aynı mahalleye tekrar gidip Kozan Caddesi’nde refüje doğru yürüyen Umut Kaya’ya tabancayla ateş edip kaçtı. Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sinanpaşa Mahallesi’nde park halindeki otomobilde yakalanıp tutuklanan ve haklarında Adana 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Nurullah Avcılar ve yeğeni N.A. karar duruşmasına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Nurullah Avcılar ve yeğeni N.A. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tarafların avukatlarını da hazır bulunduğu duruşmada her iki sanık da suçlamayı kabul etmedi. Sanık Avcılar, “Ben Umut Kaya’yı öldürmedim. Olay sırasında kimin silah kullandığını da görmedim” diyerek beraatini istedi. Yeğeni N.A. da amcasının çağırması üzerine yanına gittiğini ifade ederek öldürme olayı ile ilgisinin olmadığını söyledi.