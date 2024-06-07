PKK'nın talimatıyla ormanı yakan sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis onandı

YARGITAY 3'üncü Ceza Dairesi, Adana’da PKK’nın talimatıyla 5 ayrı noktada orman yangını çıkartmakla suçlanan Ali Kurttepe'ye (23) verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Çukurova ilçesinde 24, 29, 30 Ağustos, 3 ve 4 Eylül 2021 tarihlerinde 5 ayrı bölgede orman yangını çıktı. Polis, bölgede motosiklet ile kaçmaya çalışan Ali Kurttepe'yi yakaladı. Şüphelinin motosikletinde benzin, üst aramasında ise kibrit ele geçirildi. Terör örgütü PKK’nın talimatıyla ormanda yangın çıkarttığı belirlenen ve 7 Eylül 2021’de tutuklanan Kurttepe, yargılandığı Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 16 Eylül 2022’de yapılan karar duruşmasındaki son sözünde, pişman olduğunu ve amacının orman yakmak olmadığını belirterek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Ali Kurttepe'yi 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Sanığın avukatları cezayı fazla bulup temyiz etti. Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi’ne gönderilen dava dosyasının temyiz incelemesi tamamlandı. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği hükmü, hükmün usul ve esas yönünden hukuka aykırılığı bulunmadığı, dava dosyasında eksiklikler bulunmadığı gerekçesiyle onadı.