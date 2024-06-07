CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'da (3)
ESKİVE YENİ GENEL BAŞKANLAR NİKAH ŞAHİDİ OLDUCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'da partililere seslendikten sonra partisinin Adana Milletvekili Orhan Sümer'in oğlunun düğününe katıldı.
ESKİVE YENİ GENEL BAŞKANLAR NİKAH ŞAHİDİ OLDU
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'da partililere seslendikten sonra partisinin Adana Milletvekili Orhan Sümer'in oğlunun düğününe katıldı. Buse ve Baran Sümer çiftinin düğününe ayrıca, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Sümer çiftinin nikahını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kıyarken, nikah şahitliğini ise Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Nikahın ardından Genel Başkan Özel, evlilik cüzdanını Buse Sümer'e verdi. Nikah merasimi sonrası davetliler, müzik eşlinde eğlendi.
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