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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'da (3)

        ESKİVE YENİ GENEL BAŞKANLAR NİKAH ŞAHİDİ OLDUCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'da partililere seslendikten sonra partisinin Adana Milletvekili Orhan Sümer'in oğlunun düğününe katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 22:03 Güncelleme: 07.06.2024 - 22:06
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'da (3)
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        ESKİVE YENİ GENEL BAŞKANLAR NİKAH ŞAHİDİ OLDU

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'da partililere seslendikten sonra partisinin Adana Milletvekili Orhan Sümer'in oğlunun düğününe katıldı. Buse ve Baran Sümer çiftinin düğününe ayrıca, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Sümer çiftinin nikahını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kıyarken, nikah şahitliğini ise Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Nikahın ardından Genel Başkan Özel, evlilik cüzdanını Buse Sümer'e verdi. Nikah merasimi sonrası davetliler, müzik eşlinde eğlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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