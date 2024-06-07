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        Adana'da sulama kanalına giren liseli Semih, boğuldu

        ADANA'da sıcak havadan bulanıp sulama kanalına girdikten bir süre sonra akıntıya kapılan lise öğrencisi Semih Akbaş (15), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 23:24 Güncelleme: 07.06.2024 - 23:25
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        Adana'da sulama kanalına giren liseli Semih, boğuldu
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        ADANA'da sıcak havadan bulanıp sulama kanalına girdikten bir süre sonra akıntıya kapılan lise öğrencisi Semih Akbaş (15), boğuldu. Akbaş'ın cansız bedeni suya girdiği yerin yaklaşık 10 kilometre uzağında bulundu.

        Bugün saat 13.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde, sıcak havadan bunalarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren lise öğrencisi Semih Akbaş, akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi. Yapılan aramada Akbaş, bulunamadı. Arama çalışmasının hızlandırılması ve genişletilmesi için savcılığın talimatıyla kanala verilen su kesildi. Saat 20.30 sıralarında Akbaş'ın cansız bedeni suya girdiği noktanın yaklaşık 10 kilometre uzağında bulundu. Dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan Akbaş'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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