Adana'da dron destekli trafik denetiminde 81 sürücüye 462 bin TL ceza

ADANA'da polisin dron destekli uygulamasında, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan 81 sürücüye 462 bin 800 TL ceza kesildi.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde Asayiş Şube ve Trafik Denetleme Şube ekiplerinin katılımıyla trafiği tehlikeye düşüren araç sürücülerine yönelik iki noktada uygulama yapıldı. Dron destekli gerçekleşen uygulamada ekipler, 699 aracı durdurarak kontrol etti. Uygulamada; ehliyetsiz araç kullanan, yüksek sesle müzik dinleyen, kasksız motosiklet kullanan, tehlikeli şerit değiştiren sürücüler ile plakasız ve sigortasız araçlar tespit edildi. Uygulama genelinde 8 motosiklet trafikten men edildi.