Babasının taziyesinde ortağını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

ADANA'da öldürülen babası Mazlum Ağırman’ın (51) ortağı Mustafa Akay'ı (59) taziye ziyaretinde para alışverişi yüzünden çıkan tartışmada öldüren Sergen Ağırman (25) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Cezasında indirim yapılmayan Ağırman, cinayeti işlediği tabanca için de “Bu silahı da babamın öldürülmesinden sonra bana Mustafa Akay, ‘Sende dursun’ diyerek vermişti” dedi.

Kahvehane işleten Mazlum Ağırman, 26 Kasım 2021’de gece saatlerinde Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’nde iddiaya göre, aynı masada oturup içki içtiği Aydın Z. ile küfürleşti. Ağırman, Aydın Z.'nin yeğeni Ömer Z. tarafından öldürüldü. Olaydan 3 gün sonra Mustafa Akay ise öldürülen eski iş ortağı Mazlum Ağırman’ın Yenibey Mahallesi’ndeki evine taziye ziyaretine gitti. Bir süre oturduktan sonra yanındaki Bülent Erdal (47) ile Akay taziye evinden ayrılmak için otomobile bindi. Otomobil geri geri giderken maskeli olan Sergen Ağırman silahla önce Akay’a sonra yanındaki Erdal’a ateş edip kaçtı. Akay kaldırıldığı hastanede öldü.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, silahlı saldırının Mazlum Ağırman’ın oğlu Sergen Ağırman’ın düzenlendiğini belirledi. Ağırman ile birlikte Çağlar Şahan (32) tutuklandı. Yapılan soruşturma sonunda Sergen Ağırman ile kendisine yardım ettiği gerekçesiyle Çağlar Şahan ve tutuksuz sanıklar Cuma Serhat A., (21) ve Özkan E., (47) hakkında Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme’ suçundan açılan dava karara çıktı.

‘BABAMIN VERDİĞİ 20 BİN LİRAYI İSTEDİM’

Karar duruşmasında son savunmasını yapan Sergen Ağırman öldürdüğü Mustafa Akay ile babası Mazlum Ağırman’ın, babasının öldürüldüğü kahvehaneye ortak olduklarını söyledi. Babasının öldürülmeden önce Mustafa Akay’a 20 bin lira verdiğini iddia eden Ağırman, şunları söyledi: