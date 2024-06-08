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        Babasının taziyesinde ortağını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

        ADANA'da öldürülen babası Mazlum Ağırman'ın (51) ortağı Mustafa Akay'ı (59) taziye ziyaretinde para alışverişi yüzünden çıkan tartışmada öldüren Sergen Ağırman (25) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 12:10 Güncelleme: 08.06.2024 - 12:15
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        Babasının taziyesinde ortağını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
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        ADANA'da öldürülen babası Mazlum Ağırman’ın (51) ortağı Mustafa Akay'ı (59) taziye ziyaretinde para alışverişi yüzünden çıkan tartışmada öldüren Sergen Ağırman (25) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Cezasında indirim yapılmayan Ağırman, cinayeti işlediği tabanca için de “Bu silahı da babamın öldürülmesinden sonra bana Mustafa Akay, ‘Sende dursun’ diyerek vermişti” dedi.

        Kahvehane işleten Mazlum Ağırman, 26 Kasım 2021’de gece saatlerinde Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’nde iddiaya göre, aynı masada oturup içki içtiği Aydın Z. ile küfürleşti. Ağırman, Aydın Z.'nin yeğeni Ömer Z. tarafından öldürüldü. Olaydan 3 gün sonra Mustafa Akay ise öldürülen eski iş ortağı Mazlum Ağırman’ın Yenibey Mahallesi’ndeki evine taziye ziyaretine gitti. Bir süre oturduktan sonra yanındaki Bülent Erdal (47) ile Akay taziye evinden ayrılmak için otomobile bindi. Otomobil geri geri giderken maskeli olan Sergen Ağırman silahla önce Akay’a sonra yanındaki Erdal’a ateş edip kaçtı. Akay kaldırıldığı hastanede öldü.

        Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, silahlı saldırının Mazlum Ağırman’ın oğlu Sergen Ağırman’ın düzenlendiğini belirledi. Ağırman ile birlikte Çağlar Şahan (32) tutuklandı. Yapılan soruşturma sonunda Sergen Ağırman ile kendisine yardım ettiği gerekçesiyle Çağlar Şahan ve tutuksuz sanıklar Cuma Serhat A., (21) ve Özkan E., (47) hakkında Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme’ suçundan açılan dava karara çıktı.

        ‘BABAMIN VERDİĞİ 20 BİN LİRAYI İSTEDİM’

        Karar duruşmasında son savunmasını yapan Sergen Ağırman öldürdüğü Mustafa Akay ile babası Mazlum Ağırman’ın, babasının öldürüldüğü kahvehaneye ortak olduklarını söyledi. Babasının öldürülmeden önce Mustafa Akay’a 20 bin lira verdiğini iddia eden Ağırman, şunları söyledi:

        “Babam öldürüldükten sonra Mustafa Akay 3 gün boyunca evimize taziyeye geldi. Bu süreçte memlekete gitmeye karar verdim. Mustafa Akay’a ortaklığı devam ettiremeyeceğimi, babamın verdiği 20 bin lirayı istedim. Önce parayı vereceğini söyledi, ikinci gün parayı istediğimde bir şey demedi, üçüncü gün parayı istediğimde o da bana ‘Bu ne paraymış, biz babanın intikamının peşindeyiz, sen bilmem neyin peşindesin’ diyerek küfretti. Ayrıca bana, ‘Eğer babanın intikamını almazsan etek giydirir rezil ederler seni’ dedi. Söyledikleri laflar ağrıma gitti. Olayda kullandığım silah üzerimdeydi. Bu silahı da babamın öldürülmesinden sonra bana Mustafa Akay, ‘Sende dursun’ diyerek vermişti. Maktulün içinde bulunduğu araca ateş edip panikle kaçtım. Tabancayı da Seyhan Nehri’ne attım. Öldürme kastıyla ateş etmedim. Mustafa Akay ile yaşadığımız tartışma ve beni aşağılamasından dolayı bu olayı gerçekleştirdim.”

        Diğer sanıklar da olayla ilgilerinin olmadığını söyledi.

        İNDİRİM UYGULANMADI

        Mahkeme heyeti, Sergen Ağırman’ı ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti, indirim uygulanmadı. Heyet, sanığa ayrıca, Bülent Erdal’ı ‘olası kasıtla yaralama’ suçundan 1 yıl, ‘ruhsatsız silah taşımaktan’ da 2 yıl olmak üzere 3 yıl hapis cezasına mahkum edip tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, diğer sanıklar, Cuma Serhat A.,, Özkan E., ve Çağlar Şahan’ın öldürme ve yaralama suçlarını işledikleri sabit olmadığından beraatlerine karar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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