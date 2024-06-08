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        Eski eşi hemşireyi öldürüp, aynı silahla intihar etti

        ADANA'da İhsan Uğurlu (61), boşandığı hemşire Saniye Arslan'ı (40), otomobilde başından vurarak öldürüp, aynı tabancayla yaşamına son verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 12:16 Güncelleme: 08.06.2024 - 12:20
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        Eski eşi hemşireyi öldürüp, aynı silahla intihar etti
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        ADANA’da İhsan Uğurlu (61), boşandığı hemşire Saniye Arslan'ı (40), otomobilde başından vurarak öldürüp, aynı tabancayla yaşamına son verdi.

        Olay, sabah saatlerinde, Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi 2591 Sokak Bulvar Apartmanı otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek için evden çıkan hemşire Saniye Arslan, park halindeki 01 APM 849 plakalı otomobiline bindi. Bu sırada kendisini takip eden eski eşi İhsan Uğurlu da otomobile binip yan koltuğa oturdu. Bir süre konuşan ikili tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine İhsan Uğurlu yanındaki tabancayla Saniye Arslan'ı başından vurup, aynı tabancayla intihar etti. Apartmanda yaşayanların ihbarıyla adrese gelen sağlık ekibi Arslan ile Uğurlu'nun öldüğünü belirledi. İlk eşinden 2 çocuğu olduğu öğrenilen Saniye Arslan'ın yakınları da alana geldiğinde fenalık geçirdi. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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