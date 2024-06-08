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        Okul isim benzerliğinden farklı yere giden adayı sınava polis yetiştirdi

        ADANA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) Sarıçam ilçesindeki ÇEAŞ Sofulu Ortaokulu'nda sınava girecek bir öğrenci, isim benzerliği nedeniyle Çukurova ilçesindeki Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki ÇEAŞ Anadolu Lisesi'ne gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 12:42 Güncelleme: 08.06.2024 - 12:45
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        Okul isim benzerliğinden farklı yere giden adayı sınava polis yetiştirdi
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        ADANA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) Sarıçam ilçesindeki ÇEAŞ Sofulu Ortaokulu'nda sınava girecek bir öğrenci, isim benzerliği nedeniyle Çukurova ilçesindeki Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki ÇEAŞ Anadolu Lisesi'ne gitti. Trafik polisi, kaskını verdiği öğrenciyi kapıların kapatılmasına dakikalar kala okula götürerek sınava girmesine yardımcı oldu.

        Yanlış okula geldiği öğrenince panik yaşayan kız öğrenci, polis ekiplerince dakikalar kala sınava gireceği okula yetiştirildi.

        YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15’te başladı. Adaylar 09.00’dan itibaren binalara alınmaya başladı. Okul çevresinde güvenliği sağlamak için görevli motosikletli polisler de zaman zaman öğrencilerin yardımına koştu. Sarıçam ilçesindeki ÇEAŞ Sofulu Ortaokulu'nda sınava girecek bir öğrenci, isim benzerliği nedeniyle Çukurova ilçesindeki Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki ÇEAŞ Anadolu Lisesi'ne gitti. Okulun yanlış olduğunu fark eden öğrenci, büyük panik yaşadı. Okuldan çıkan öğrenci, caddeden geçen motosikletli trafik polisini fark edip yardım istedi. Trafik polisi, kaskını verdiği öğrenciyi kapıların kapatılmasına dakikalar kala sınava gireceği okula götürdü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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