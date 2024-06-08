Okul isim benzerliğinden farklı yere giden adayı sınava polis yetiştirdi

ADANA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) Sarıçam ilçesindeki ÇEAŞ Sofulu Ortaokulu'nda sınava girecek bir öğrenci, isim benzerliği nedeniyle Çukurova ilçesindeki Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki ÇEAŞ Anadolu Lisesi'ne gitti. Trafik polisi, kaskını verdiği öğrenciyi kapıların kapatılmasına dakikalar kala okula götürerek sınava girmesine yardımcı oldu.

Yanlış okula geldiği öğrenince panik yaşayan kız öğrenci, polis ekiplerince dakikalar kala sınava gireceği okula yetiştirildi.

YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15’te başladı. Adaylar 09.00’dan itibaren binalara alınmaya başladı. Okul çevresinde güvenliği sağlamak için görevli motosikletli polisler de zaman zaman öğrencilerin yardımına koştu. Sarıçam ilçesindeki ÇEAŞ Sofulu Ortaokulu'nda sınava girecek bir öğrenci, isim benzerliği nedeniyle Çukurova ilçesindeki Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki ÇEAŞ Anadolu Lisesi'ne gitti. Okulun yanlış olduğunu fark eden öğrenci, büyük panik yaşadı. Okuldan çıkan öğrenci, caddeden geçen motosikletli trafik polisini fark edip yardım istedi. Trafik polisi, kaskını verdiği öğrenciyi kapıların kapatılmasına dakikalar kala sınava gireceği okula götürdü.