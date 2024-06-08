Eski eşi hemşireyi öldürüp, aynı silahla intihar etti (2)

GÖZYAŞLARIYLAUĞURLANDI

Adana’da eski eşi İhsan Uğurlu (61) tarafından otomobilde başından vurularak öldürülen hemşire Saniye Arslan (40) için çalıştığı Yüreğir Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Hastane önünde toplanan çok sayıda doktor, hemşire ve sağlık çalışanı Arslan'ın cenazesinin gelmesiyle gözyaşlarına boğuldu. Burada dua okunması ve helallik alınmasının ardından Saniye Arslan’ın cenazesi Buruk Mezarlığı’na götürüldü. Arslan; ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları tarafından toprağa verildi.