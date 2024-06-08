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        Eski eşi hemşireyi öldürüp, aynı silahla intihar etti (2)

        GÖZYAŞLARIYLAUĞURLANDIAdana'da eski eşi İhsan Uğurlu (61) tarafından otomobilde başından vurularak öldürülen hemşire Saniye Arslan (40) için çalıştığı Yüreğir Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 16:11 Güncelleme: 08.06.2024 - 16:15
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        Eski eşi hemşireyi öldürüp, aynı silahla intihar etti (2)
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        GÖZYAŞLARIYLAUĞURLANDI

        Adana’da eski eşi İhsan Uğurlu (61) tarafından otomobilde başından vurularak öldürülen hemşire Saniye Arslan (40) için çalıştığı Yüreğir Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Hastane önünde toplanan çok sayıda doktor, hemşire ve sağlık çalışanı Arslan'ın cenazesinin gelmesiyle gözyaşlarına boğuldu. Burada dua okunması ve helallik alınmasının ardından Saniye Arslan’ın cenazesi Buruk Mezarlığı’na götürüldü. Arslan; ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları tarafından toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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