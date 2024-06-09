Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü

ADANA'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı kırsaldaki Söğütlü Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Çukurova ilçesi Söğütlü Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Adana Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, alevleri daha fazla büyümeden kontrol altına alarak, söndürdü.