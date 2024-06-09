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        Evinin banyosunda öldürülmüştü; tutuklu sanıklar keşifte cinayeti canlandıracak

        ADANA'da Hüseyin Taşkıran'ın (39) evinin banyosunda öldürülmesiyle ilgili 6 sanığın yargılandığı davada, cinayetin gerçekleştiği yerde keşif yapılmasına karar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 11:24 Güncelleme: 09.06.2024 - 11:30
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        Evinin banyosunda öldürülmüştü; tutuklu sanıklar keşifte cinayeti canlandıracak
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        ADANA'da Hüseyin Taşkıran’ın (39) evinin banyosunda öldürülmesiyle ilgili 6 sanığın yargılandığı davada, cinayetin gerçekleştiği yerde keşif yapılmasına karar verildi. Tutuklu sanıklar da keşfe katılıp, olayı temsili olarak canlandıracak.

        Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde oturan Mustafa Demir, Allah'a küfrettiğini öne sürdüğü Hüseyin Taşkıran'ı öldürmek için sohbetlerine katıldığı ve bölgede hoca olarak bilinen Furkan Aslan'dan fetva istedi. Furkan Aslan, fetva vermeyip, Demir'den iyiye yormasını istedi. Fetva talebine olumsuz yanıt alan Demir, Hüseyin Taşkıran’ın akrabası Şahin Taşkıran’ı sokakta görünce ayağından yaraladı. Bu olayın ardından Taşkıran ailesinden 3 kişi, Demir’i silahla yaraladı. Mustafa Demir'in yaralanmasından bir gün sonra Hüseyin Taşkıran banyoda elini yüzünü yıkarken maskeli bir kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürüldü. Hüseyin Taşkıran’ın öldürülmesinin ardından ağabeyi İbrahim Taşkıran da (42) 1 Eylül 2023’te eşi ve çocuğunun gözleri önünde çifte silahla açılan ateş sonucu öldürüldü.

        DAVA AÇILDI

        Öldürülen 2 kardeşten Hüseyin Taşkıran’ın cinayetine karıştıkları iddiası ile tutuklanan Mustafa Demir, Salih Ceylan ve Abdulaziz Artış ile haklarında yakalama kararı çıkartılan Abdullah Çağata, Halil Kükrek, adli kontrol kararı bulunan Mahmut Çetin hakkında Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘iştirak halinde kasten öldürme, ruhsatsız silah bulundurma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarından açılan davaya devam edildi. İddianamede, Taşkıran’ı Mustafa Demir’in azmettirmesiyle Salih Ceylan’ın banyoda öldürdüğü, diğer sanıkların da yardımcı olduğu belirtildi.

        SANIKLAR SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

        Davanın üçüncü duruşmasına haklarında müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanıklar katıldı. Tarafların avukatlarının da katıldığı duruşmada tutuklu sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Diğer sanıklar da daha önceki savunmalarında suçlamayı kabul etmedi.

        KEŞİFTE BİLİRKİŞİLER DE HAZIR OLACAK

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun ve haklarında yakalama kararı bulunan Abdullah Çağata ve Halil Kükrek’in yakalanmalarının devamına karar verip, Hüseyin Taşkıran’ın öldürülmesi olayının aydınlığa kavuşturulması için olay yeri olan banyoda keşif yapılmasını kararlaştırdı. Heyet, tutuklu sanıkların, olay yeri inceleme uzmanı bilirkişilerin hazır edilerek keşfin yapılacağını tutanağa geçirdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 24 Eylül’e ertelendi.

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        Galeri
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        Galeri

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