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        Adana'da orman yangını

        ADANA'nınKaraisalı ilçesindeki ormanda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 14:01 Güncelleme: 09.06.2024 - 14:05
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        Adana'da orman yangını
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        ADANA'nınKaraisalı ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

        İlçeye bağlı Körüklü Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, havadan 1 helikopter ve karadan arazözlerle çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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