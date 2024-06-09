Adana'da orman yangını

İlçeye bağlı Körüklü Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, havadan 1 helikopter ve karadan arazözlerle çalışma başlattı.

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