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        Adana'da orman yangını; 2,5 saatte kontrol altında (2)

        KONTROLALTINA ALINDIAdana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Körüklü Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 15:36 Güncelleme: 09.06.2024 - 15:40
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        Adana'da orman yangını; 2,5 saatte kontrol altında (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Adana’nın Karaisalı ilçesine bağlı Körüklü Mahallesi’ndeki ormanda, saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli ekiplerin karadan ve havadan 2,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının sürdürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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