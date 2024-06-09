Adana'da orman yangını; 2,5 saatte kontrol altında (2)

Adana’nın Karaisalı ilçesine bağlı Körüklü Mahallesi’ndeki ormanda, saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli ekiplerin karadan ve havadan 2,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının sürdürdüğü bildirildi.

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