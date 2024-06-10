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        Atık toplayıcı evinde ölü bulundu

        ADANA'nın Kozan ilçesinde atık malzeme toplayarak geçimini sağlayan Naim Ören (47), evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 12:09 Güncelleme: 10.06.2024 - 12:10
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        Atık toplayıcı evinde ölü bulundu
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde atık malzeme toplayarak geçimini sağlayan Naim Ören (47), evinde ölü bulundu. Ören'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

        Mahmutlu Mahallesi Kadirli Caddesi'nde canlı hayvan pazarı civarında, yalnız yaşayan 1 çocuk babası Naim Ören'den haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde gittikleri evinde hareketsiz halde buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık görevlileri çağırıldı. Sağlık ekipleri, atık malzeme toplayarak geçimini sağlayan Ören'in öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri, inceleme başlattı. Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Naim Ören’in cesedi adli tıp kurumuna sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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