Atık toplayıcı evinde ölü bulundu

Mahmutlu Mahallesi Kadirli Caddesi'nde canlı hayvan pazarı civarında, yalnız yaşayan 1 çocuk babası Naim Ören'den haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde gittikleri evinde hareketsiz halde buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık görevlileri çağırıldı. Sağlık ekipleri, atık malzeme toplayarak geçimini sağlayan Ören'in öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri, inceleme başlattı. Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Naim Ören’in cesedi adli tıp kurumuna sevk edildi.

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