Adana'da orman yangını

ADANA'nın Feke ilçesinde ormanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Feke ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi Kıy mevkinde, saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın ihbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başlandı. Yangını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor.