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        Adana'da orman yangını

        ADANA'nın Feke ilçesinde ormanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:39 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:45
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        Adana'da orman yangını
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        ADANA'nın Feke ilçesinde ormanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Feke ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi Kıy mevkinde, saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın ihbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başlandı. Yangını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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