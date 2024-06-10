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        Adana'da orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIAdana'nın Feke ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi Kıy mevkisinde çıkan orman yangını, yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 21:15 Güncelleme: 10.06.2024 - 21:15
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        Adana'da orman yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Adana'nın Feke ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi Kıy mevkisinde çıkan orman yangını, yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının devam ettiği bölgede 10 hektarlık alanın yangında zarar gördüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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