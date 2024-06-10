Adana'da orman yangını (2)
KONTROLALTINA ALINDIAdana'nın Feke ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi Kıy mevkisinde çıkan orman yangını, yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
KONTROLALTINA ALINDI
Adana'nın Feke ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi Kıy mevkisinde çıkan orman yangını, yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının devam ettiği bölgede 10 hektarlık alanın yangında zarar gördüğü öğrenildi.
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