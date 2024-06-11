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        Sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk, boğuldu

        ADANA'da serinlemek için sulama kanalına giren ve akıntıya kapılan Suriye uyruklu Muhammed Salih(14), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 07:15 Güncelleme: 11.06.2024 - 07:20
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        Sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk, boğuldu
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        ADANA'da serinlemek için sulama kanalına giren ve akıntıya kapılan Suriye uyruklu Muhammed Salih(14), boğuldu. Muhammed'in cansız bedeni, suya girdiği yerin yaklaşık 7 kilometre uzağında bulundu.

        Dün saat 17.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Muhammed Salih, bir süre sonra akıntıda sürüklenmeye başladı. Çevredekilerin kurtaramadığı Salih, suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi. Sulama kanalında yapılan aramada Salih, bulunamadı. Öte yandan arama çalışmalarının hızlandırılması için savcılığın talimatıyla kanala verilen su kesildi. Havanın kararması nedeniyle dalgıç polisler, arama çalışmasına ara verdi. Günün ilk ışıklarıyla yeniden başlanan aramada Salih'in cansız bedeni, suya girdiği noktanın yaklaşık 7 kilometre uzağındaki Alihocalı Mahallesi yakınlarında bulundu. Dalgıç polislerce çıkarılan Salih'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili incelemeye devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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