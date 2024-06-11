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        2 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye 15 yıla kadir hapis cezası istemi

        ADANA'da alkollü halde kullandığı araçla kaza yapıp, 2 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu Selçuk Beksarı (35), 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle yargılandığı duruşmada, "Konsoldaki telefon düştüğü için onu almaya çalışıyordum, kaza birden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 10:34 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:35
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        2 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye 15 yıla kadir hapis cezası istemi
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        ADANA'da alkollü halde kullandığı araçla kaza yapıp, 2 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu Selçuk Beksarı (35), 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle yargılandığı duruşmada, "Konsoldaki telefon düştüğü için onu almaya çalışıyordum, kaza birden oldu. Ölenlere Allah rahmet eylesin" dedi.

        Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda bulunan ve yeni açılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 11 Ağustos 2023'te seyir halindeki Selçuk Beksarı, yönetimindeki 01 BK 559 plakalı araçla Mehmet Güllüler idaresindeki 01 AOD 24 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Güllüler öldü, yaralanan Sami İşbulan ise kaldırıldığı hastanede 27 Eylül 2023'te yaşamını yitirdi. Yakalanıp ve 2.03 promil alkollü çıkan sürücü Selçuk Beksarı, tutuklandı ve hakkında Adana 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan 'Bilinçli taksirle 2 kişinin ölümüne neden olma’ suçundan yargılanmaya başladı. Duruşmaya sürücü Beksarı, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ölenlerin yakınları ve tarafların avukatlarının da katıldığı duruşmada Beksarı, kaza nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

        Bilirkişi raporuna göre, kazada asli ve tam kusurlu olan 5 çocuk babası Selçuk Beksarı, "Ölenlere Allah rahmet eylesin. Olay günü arkadaşımla birlikte sol şeritte seyir halindeyken nasıl oldu birden önümde giden aracı fark ettim. Hemen frene bastım ama çarpmayı engelleyemedim. Hızım çok yüksek değildi diye hatırlıyorum. 80-90 kilometre hızla gidiyordum. 100'ün üzerinde hızım yoktu. Öndeki aracın arka lambaları kısık yandığı için fark edememiş olabilirim. Aldığım alkolün etkisi azaldığı için direksiyona geçmiştim. Kaza anında kafam yerindeydi. Sarhoş değildim. 2 ya da 3 duble içmiştim" dedi.

        Ölenlerin yakınları sanıktan şikayetçi olup en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        'DÜŞEN TELEFONUNU ALIYORDU'

        Duruşmada, kazada sanığın yanında olan tanık Gökçen Erkin dinlendi. Şehir Hastanesi yakınlarından köprüye girdiklerinde hızlarının fazla olmadığını söyleyen Erkin, "Arkadaşlarla yemeği gitmiştik. 1,5 duble içtim. Köprüye girdikten 50-100 metre sonra kaza oldu. Hatırladığım, öndeki aracı son anda fark ettiğimizdir. Kazanın öncesinde Selçuk, düşürdüğü telefonunu almak için yola bakmaya devam etse de bir eliyle hamle yapıyordu. Öncesinde de konuşuyorduk. Araç bir anda önümüzde belirdi gibi oldu. Selçuk frene bastı ama kaza oldu. Ben kaza olduğunun bile daha sonradan farkına vardım" dedi.

        17 METRE FREN İZİ

        Tanığın bu ifadesi üzerine müştekilerin avukatları, sanığın kaza sırasında çok süratli olduğunu iddia ederek, "Müvekkilin içinde bulunduğu araç 85 metre öteye sürüklenmiş, 17 metre fren izi tespit edilmiştir. Bu da aynı zamanda sanığın çok süratli olduğunu göstermektedir. Sanığın hem yüksek hızda hem alkollü vaziyete seyir etmesi ve üstüne telefonu alma çabası ile bu kazanın olduğu düşünüldüğünde sanığın olası kasıtla 2 kişinin ölümüne sebebiyet verdiği düşüncesindeyiz" diye konuştu.

        'TELEFONU SAĞ ELİMLE ALMAYA ÇALIŞTIM'

        Sanık sürücü Selçuk Beksarı, cep telefonunu almasıyla ilgili, "Bu olanlar için çok üzgünüm. Böyle bir sonuç olduğu için içim parçalanıyor. Kaza anı öncesi ön konsoldaki telefon düştüğü için onu almaya çalışıyordum. Gözüm yoldaydı. Arabam otomatik vitesli arabadır. Hatırladığım kadarıyla telefonumu sağ elimle almaya çalıştım. Kaza nasıl oldu, birden oldu" dedi.

        Mahkeme heyeti, sürücü Selçuk Beksarı’nın tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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