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        Dilan'ın öldürülmesine engel olmadığı iddiasıyla sevgilisini öldüren sanıklar için müebbet hapis istemi

        ADANA'dababası Turhan Özdemir (54) tarafından öldürülen Dilan Özdemir'in (19) sevgilisi Selam Şenci'yi (29), kızın öldürülmesine engel olmadığı gerekçesiyle darbedip, bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddia edilen Damla Aytekin (22), Yusuf Özçiftçi (25) ve Deniz Sarı (29) hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 11:58 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:00
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        Dilan'ın öldürülmesine engel olmadığı iddiasıyla sevgilisini öldüren sanıklar için müebbet hapis istemi
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        ADANA'dababası Turhan Özdemir (54) tarafından öldürülen Dilan Özdemir'in (19) sevgilisi Selam Şenci'yi (29), kızın öldürülmesine engel olmadığı gerekçesiyle darbedip, bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddia edilen Damla Aytekin (22), Yusuf Özçiftçi (25) ve Deniz Sarı (29) hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Olaya karışan D.K. (16) ile U.H.Ü. (17) hakkında da çocuk mahkemesinde açılan davada müebbet hapis cezası istendi.

        Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 26 Şubat'ta meydana gelen olayda, Turhan Özdemir, uyuşturucu kullandığı iddiasıyla tartıştığı kızı Dilan Özdemir'i bıçaklayarak öldürdü. Bu olaydan 3 saat sonra Dilan Özdemir'in erkek arkadaşı Selam Şenci, iddiaya göre, kızın öldürülmesine engel olmadığı için Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi'ndeki bir iş yerinin otoparkında 2'si kadın 5 kişi tarafından darbedilip, bıçaklandı. Yaralanan Şenci, hastanede yaşamını yitirdi.

        3 SANIK İÇİN MÜEBBET TALEBİ

        Şenci'nin öldürülmesi ile ilgili tutuklu bulunan Damla Aytekin ve Yusuf Özçiftçi ile tutuksuz Deniz Sarı hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcı, 3 sanık için 'kasten öldürme' suçundan iddianame hazırladı. Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 sanık için müebbet hapis talebiyle dava açıldı. İddianamede, Selam Şenci'nin, babası tarafından öldürülen kız arkadaşı Dilan Özdemir'in öldürülmesine engel olacak herhangi bir eylemde bulunmadığı, bıçaklandıktan sonra ambulans çağırmadığı belirtildi.

        TEKMELEYİP, BIÇAKLADILAR

        Dilan Özdemir'in arkadaşları ile Selam Şenci'nin görüşmek için otoparkta bir araya geldikleri belirtilen iddianamede, Şenci'nin öldürülmesi özetle şöyle anlatıldı:

        "Önce şüpheli Damla Aytekin, Selam Şenci'yi darbetti, ardından üzerine çıktı. Şüpheli Yusuf Özçiftçi de yumruk atarak Selam Şenci'yi darbetti. Yaşı küçük D.K. ile U.H.Ü. ise Selami Şenci'ye tekme attı. Daha sonra D.K. ile U.H.Ü., Selam Şenci'yi bıçakladı. Sanıklar, Selam Şenci'nin yaralı durumunu görmelerine rağmen eylemlerine devam etti. Ardından da ambulans çağırmadan olay yerinden kaçtılar." İddianamede, şüpheliler Damla Aytekin ve Yusuf Özçiftçi'nin yaşı küçük şüpheliler ile birlikte Selam Şenci'yi 'öldürme kastıyla' eylemi işledikleri vurgulandı. Şüpheli Deniz Sarı'nın ise yaşı küçük şüphelilerle olay yerinde bulunduğu ve gözcülük yaptığına dikkat çekildi.

        '2 HAFTADA BİR ZİYARETE GİDECEĞİM'

        Bu arada yaşı küçük D.K. (16) ve U.H.Ü. (17) hakkında da Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu D.K., cezaevinden mahkemeye yazdığı mektupta, yaşananlardan pişman olduğunu söyledi. D.K., "Tahliye edilmem durumunda öldürdüğümüz kişinin mezarını 2 haftada bir ziyarete gideceğim. Cezaevinden çıkmama rağmen canım uyuşturucu kullanmak isterse tedavi göreceğim. Psikiyatri tedavisi göreceğim. Bir şeyden emin olmanızı isterim ki çok pişmanım ve asla böyle bir olay olmasını istemezdim. Telafi etmek adına her türlü şeyi yapmaya hazırım. Fakat cezaevinde, kapalı alanda tutulmak, benim psikolojimi çok kötü yönde etkiliyor. Ne olur, beni kapalı alanda tutmayın" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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